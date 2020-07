Alex Zanardi: iniziata la riduzione della sedazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Alex Zanardi, un altro post del figlio: 'Mi manca il tuo sorriso, ma lo rivedremo presto' 26 giugno 2020 Incidente Alex Zanardi, nuova operazione chirurgica per il campione 29 giugno 2020 Alex Zanardi:... Leggi su bolognatoday

rtl1025 : ?? I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato 'la progressiva riduzione della sedo-analgesia' per Alex #Zanardi,… - SkySportF1 : Le ultime news sulle condizioni di Alex #Zanardi: avviata la riduzione della sedazione #SkySport @SkySport - fanpage : Alex Zanardi, le ultime novità: iniziato il processo di risveglio dal coma - BPolisciano : RT @A_R_Esse: - paolorm2012 : RT @AlessiaSLorenzi: 'E se non potrai correre e nemmeno camminare ti insegnerò a volare.' Roberto Vecchioni in “Ti insegnerò a volare” ded… -