Alex Zanardi, il nuovo bollettino medico: iniziata la riduzione della sedazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Le condizioni di Zanardi sono stabili. I medici hanno iniziato la riduzione della sedazione. SIENA – Stabili le condizioni di Alex Zanardi. Nell’ultimo bollettino i medici hanno annunciato la riduzione della sedazione per iniziare a valutare il quadro clinico dell’atleta dopo l’incidente del 19 giugno. Ci vorrà ancora qualche giorno per effettuare ulteriori valutazioni con l’ospedale di Siena che non emetterà più bollettini fino alla prossima settimana. I parametri cardio-respiratori restano stabili come grave il quadro neurologico e la prognosi riservata. Più tempo passa e più le possibilità di sopravvivere sono in aumento. Il ... Leggi su newsmondo

rtl1025 : ?? I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato 'la progressiva riduzione della sedo-analgesia' per Alex #Zanardi,… - SkySportF1 : Le ultime news sulle condizioni di Alex #Zanardi: avviata la riduzione della sedazione #SkySport @SkySport - fanpage : Alex Zanardi, le ultime novità: iniziato il processo di risveglio dal coma - FabrizioSigolo : RT @CalaminiciM: Ridotta la sedazione per Alex Zanardi . E’ sempre comunque in prognosi riservata .???????? - FantonBarbara : RT @rtl1025: ?? I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato 'la progressiva riduzione della sedo-analgesia' per Alex #Zanardi, ricoverato… -