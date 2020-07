Alex Zanardi, i medici di Siena: “Avviata una progressiva riduzione della sedazione. Quadro neurologico resta grave” (Di giovedì 16 luglio 2020) Avviata la riduzione della sedazione per Alex Zanardi. La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera universitaria senese, dove il campione paralimpico si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dal 19 giugno scorso, hanno deciso in accordo con la famiglia di iniziare “una progressiva riduzione della sedo-analgesia”. Dopo l’incidente stradale di cui è rimasto vittima, andando a sbattere con la sua handbike contro un camion, mentre partecipava alla staffetta non competitiva ‘Obiettivo Tricolore’, Zanardi è stato sottoposto a tre interventi chirurgici ed è sempre stato mantenuto in coma farmacologico. “Attualmente – spiegano i medici di ... Leggi su ilfattoquotidiano

