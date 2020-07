Alex Zanardi esce lentamente dal coma, l’ospedale annuncia l’avvio della riduzione della sedazione: luce di speranza per il campione (Di giovedì 16 luglio 2020) A quasi un mese dal terribile incidente in handbike, che gli ha procurato gravissime ferite alla testa, si accende una luce di speranza per Alex Zanardi: il risveglio dal coma farmacologico è iniziato, i medici del policlinico Le Scotte di Siena hanno cominciato la riduzione dei farmaci. Dopo 3 interventi neurochirurgici e sempre in terapia intensiva, l’equipe multidisciplinare che lo segue ha deciso che si poteva procedere con la fase del risveglio per valutare gli eventuali danni neurologici e alla vista riportati nell’incidente. Le condizioni dell’ex pilota rimangono “stabili” con “i parametri cardio-respiratori e metabolici nella norma” mentre rimane “grave il quadro neurologico e la prognosi è riservata“. ... Leggi su meteoweb.eu

