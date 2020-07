Alex Zanardi, avviata riduzione della sedazione. Il quadro clinico resta grave (Di giovedì 16 luglio 2020) I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato "la progressiva riduzione della sedo-analgesia" per Alex Zanardi, ricoverato in coma farmacologico. "In seguito alla riduzione della sedazione - spiega la direzione sanitaria - saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall'équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta" e "permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo". Leggi su tg24.sky

