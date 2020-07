Alex Zanardi, avviata la riduzione della sedazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo bollettino medico sulle condizioni di Alex Zanardi. Dopo il grave incidente in handbike il 19 giugno e le tre operazioni, nel pomeriggio di giovedì 16 luglio un nuovo aggiornamento sulle condizioni del campione: "I medici hanno avviato la progressiva riduzione della sedo-analgesia. In seguito alla riduzione della sedazione - spiega la direzione sanitaria - saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall'e'quipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta" e "permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo"."Attualmente - spiega l'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena - rimangono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane ... Leggi su ilfogliettone

