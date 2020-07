Alex Zanardi - Avviata la riduzione dei farmaci (Di giovedì 16 luglio 2020) Per Alex Zanardi è cominciata la progressiva riduzione della sedazione. La decisione della direzione sanitaria del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove latleta paralimpico è ricoverato in terapia intensiva dopo lincidente dello scorso 19 giugno, è stata annunciata con una nota ufficiale in accordo con la famiglia.Giorni decisivi. Lex pilota ha già subito tre interventi chirurgici e si trova ancora in coma farmacologico. Con la graduale riduzione della sedo-analgesia, spiega l'ospedale, "saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente, per permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo". Secondo la direzione, pur risultando stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, "permane grave il quadro neurologico e la prognosi ... Leggi su quattroruote

