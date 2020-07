Alessia Marcuzzi e il marito, video e foto li ritraggono sereni, ma Dagospia all’attacco “sono sereni? come no… (Di giovedì 16 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, una bomba che esplosa in questa estate che nessuno si aspettava, a detta dei diretti interessati, nemmeno loro. E se De Martino e Marcuzzi appaiono stupiti e increduli da questo gossip, dichiarano di essere amici anche dei rispettivi coniugi, e postano smentite più o meno eloquenti, il gossip va per la sua strada e continua a sostenere ciò che ha detto fin dall’inizio: la relazione clandestina c’è stata e a confermarlo sono state persone moto vicine ai due. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino Alessia e Stefano hanno vissuto momenti molto difficili e in loro aiuto sono intervenuti anche i rispettivi coniugi a smentire la relazione. Belen dopo diversi giorni di silenzio ha postato uno scritto con cui ha ... Leggi su baritalianews

In quella circostanza, la Pettinelli ricorda anche Alessia Marcuzzi. Infatti, ha dichiarato che Alessia era gelata sul tronco e gli operatori non ne potevano più. Infatti, tutto il procedimento ...

Alessia Marcuzzi abbracciata al marito dopo il presunto flirt con Stefano De Martino

"Qualcuno ha scritto – dice De Martino riferendosi a Dagospia – che io ho, ho avuto, non so, una storia con Alessia Marcuzzi: ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo…

