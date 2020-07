Albania, Sormani licenziato dal Partizan Tirana per paura del Covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Partizan Tirana, Adolfo Sormani, è stato clamorosamente licenziato dal club albanese per motivi alquanto discutibili, che secondo i media locali sarebbero direttamente riconducibili alla pandemia di Covid-19. Stando a quanto riportato da ‘Tio.ch’, infatti, l’allenatore, nonostante fosse imbattuto da cinque partite, sarebbe stato esonerato per essersi rifiutato di sedersi in panchina con cinque calciatori della propria squadra che erano risultati positivi al Covid-19. Il Partizan Tirana non ha comunicato le reali motivazioni del licenziamento, ma in Albania sono certi che sia dovuto proprio a dei contrasti con i dirigenti del club. Leggi su sportface

