Al Bano, il piano segreto per mandare Romina Power in pensione (Di giovedì 16 luglio 2020) Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano starebbe pianificando un futuro professionale senza Romina. Pronto a creare un nuovo duo. Nei mesi scorsi Al Bano ha messo in chiaro una volta per tutte che sta insieme a Loredana Lecciso. Le parole del cantante sono state la conferma che le voci sul possibile ritorno di fiamma con Romina … L'articolo Al Bano, il piano segreto per mandare Romina Power in pensione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

bano_bt_ar21 : @Hasti_army_ @BTS_twt Piano ???? @BTS_twt -

Ultime Notizie dalla rete : Bano piano Al Bano, il piano segreto per mandare Romina Power in pensione ViaggiNews.com Comprare casa a Cesena: come scegliere l’immobile, il quartiere e il notaio

Nella scelta della casa da acquistare, è necessario prendere in considerazione non solo l'immobile in sé, ma anche il quartiere in cui si trova, ed è necessario anche scegliere con cura il notaio pres ...

Al Bano, il piano segreto per mandare Romina Power in pensione

Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano starebbe pianificando un futuro professionale senza Romina. Pronto a creare un nuovo duo. Nei mesi scorsi Al Bano ha messo in chiaro una volta per tutte che sta i ...

Nella scelta della casa da acquistare, è necessario prendere in considerazione non solo l'immobile in sé, ma anche il quartiere in cui si trova, ed è necessario anche scegliere con cura il notaio pres ...Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano starebbe pianificando un futuro professionale senza Romina. Pronto a creare un nuovo duo. Nei mesi scorsi Al Bano ha messo in chiaro una volta per tutte che sta i ...