Air Mobilità: la Regione Campania consegna altri otto nuovi autobus (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania consegna altri otto nuovi autobus ad Air Mobilità. Le vetture, che vanno ad implementare la flotta dall’Azienda di Trasporti Irpini, rientrano nel piano regionale del rinnovo dei mezzi pubblici su gommae saranno utilizzate a breve nel circuito extraurbano. I nuovi otto autobus, marchiati Iveco, con alimentazione a gasolio,rispettano lo standard Euro 6 delle direttive UE anti inquinamento.Si tratta di veicoli ad un piano, lunghi 12 metri, di cui cinque con pianale ribassatoe tre con bagagliaio. Quanto alla capienza i primi possono ospitare fino ad un numero massimo di 75 passeggeri, con 52 posti a sedere e 23 in piedi; i secondi hanno una capienza di 84 persone ... Leggi su anteprima24

