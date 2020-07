Agricoltura, i sindacati: Campania, in 70 mila attendono il rinnovo del contratto (Di giovedì 16 luglio 2020) “Sono 70mila i lavoratori agricoli, italiani e stranieri, impiegati nelle oltre 12mila aziende agricole della Campania. E tutti, o quasi, attendono il rinnovo dei contratti provinciali agricoli da parte delle aziende che, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, non si sono fermate neanche un giorno”. È quanto dichiarano i segretari generali regionali di Fai Cisl Ferraro, Flai Cgil Carotenuto e Uila Uil Saggese. “Al lavoro, nei campi, sfidando il virus per portare sulle nostre tavole il meglio dell’eccellenza agroalimentare regionale. Eroi anche loro, che adesso rivendicano il diritto ad un giusto contratto. Per accendere i riflettori sulla vicenda, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno lanciato, a livello nazionale, il #CPLDAY, una campagna di ... Leggi su ildenaro

