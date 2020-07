Agenzia Spaziale Europea promuove “Scuolab”: dati e immagini Esa sulla piattaforma di Protom (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) promuove la piattaforma di didattica innovativa realizzata da Protom e concede i dati provenienti dai propri sistemi satellitari per lo sviluppo di nuovi contenuti per i laboratori virtuali di Scuolab (www.scuolabonline.com). Ideato e prodotto da Protom, la prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) company italiana, Scuolab è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come strumento di didattica innovativa, capace di ampliare e migliorare l’offerta didattica per studenti e docenti, mettendo a loro disposizione, in ogni momento e luogo, esperienze laboratoriali che supportano la tradizionale lezione frontale con un approccio di learning-by-doing. piattaforma PREMIATA ... Leggi su ildenaro

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) promuove la piattaforma di didattica innovativa realizzata da Protom e concede i dati provenienti dai propri sistemi satellitari per lo sviluppo di nuovi contenuti per ...

