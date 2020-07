Aerospazio: Dema-Dar-Dcm, fra Brindisi e Campania “ottocento posti a rischio” Fim Cisl: futuro che "assume tinte sempre più fosche" (Di giovedì 16 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Fim Cisl: Sono trascorsi oramai due mesi dall’incontro in videoconferenza del 22 maggio, alla presenza dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, delle Regioni Campania e Puglia, nonché dei funzionari Inps, ma del tavolo di crisi annunciato in quella circostanza non c’è traccia. Il silenzio regna sovrano. Nel corso di quella riunione le Organizzazioni Sindacali presero atto dell’impegno assunto dai Ministeri per l’istituzione di un tavolo permanente sulla vertenza Dema – DAR – DCM. Un atto di responsabilità fin qui eluso, nonostante le richieste da parte sindacale, in ultimo quella del 25 giugno 2020. Sembra di rivivere un film già visto, con il futuro di oltre 300 lavoratori ... Leggi su noinotizie

