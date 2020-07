Addio alla donna della foto simbolo del Covid: Giorgio senza più Rosa, dopo 50 anni di matrimonio (Di giovedì 16 luglio 2020) dopo 50 anni di matrimonio, Giorgio non avrà più Rosa al suo fianco. È morta la donna della foto simbolo della pandemia, immortalata durante il tenero incontro con il marito nel reparto dell'ospedale ... Leggi su globalist

fanpage : Addio alla stella dell'atletica azzurra Leila Fanta Kone, morta a soli 21 anni per un malore - blythemylove : raga devo preparare il pranzo sicuramente darò fuoco alla cucina e morirò insieme al mio gatto ciao addio vi ho voluto bene - fyorellanza : RT @vespergeist: Non sapevo cosa fare e ho mandato una foto porca alla mia tipa e si è incazzata perché stava lavorando. Non si sa più che… - globalistIT : - infoitsport : Roma, addio alla Nike: risolto il contratto di sponsorizzazione -