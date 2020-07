Abbronzatissima dopo lo scrub zucchero e miele: ecco come farlo (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo scrub zucchero e miele è perfetto per levigare la pelle ed eliminare le cellule morte. Esso è in grado di far risaltare ancora di più la nostra abbronzatura senza eliminarla ma mettendola in evidenza ancora di più. Scopriamo le proprietà di questo scrub naturale. scrub zucchero e miele: proprietà Due ingredienti facilmente reperibili naturali ed economici oltre ad essere uno scrub efficace. Fare lo scrub zucchero e miele prima di esporsi al sole prepara la pelle a ricevere l’abbronzatura eliminando le cellule morte rendendola al tempo stesso nutrita ed idratata. In più dopo l’esposizione al sole la pelle tende a ... Leggi su quotidianpost

Una volta rientrati dalle vacanze uno dei maggiori desideri è quello di mantenere viva l’abbronzatura il più a lungo possibile. Esistono numerosi prodotti specifici che vanno da bagnoschiuma a dopo so ...

Come scegliere la crema solare?

Tempo di vacanze, tempo di crema solare. Sì, perché i raggi solari ai quali si è esposti soprattutto nel periodo estivo vanno affrontati con la giusta protezione. Nelle ore in cui ci sembrano meno agg ...

