“Abbiamo anticipato il Nord e Zingaretti brindando ha beccato il Covid”, De Luca al vetriolo (Di giovedì 16 luglio 2020) “Abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal Governo, anticipato decisioni prese dal Nord con grande ritardo. Ci ricordiamo alcune frasi come ‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Un segretario di partito, che è anche un mio amico, è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c’è ha beccato il Covid“. Come sempre tra il serio ed il ‘faceto’ (ma non troppo), il vulcanico governatore campano, Vincenzo De Luca, si è concesso di buon grado alle domande postegli da Bruno Vespa nell’ambito della convention dell’Alis, in quel di Sorrento (Napoli). De Luca: “Malocchio a Zingaretti? M sono difeso” Ovviamente risate a valanga e, quando qualcuno chiede ... Leggi su italiasera

