A Q8 il Digital Innovation in Arts per la guida multimediale del Tesoro di San Gennaro (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - ''Ha adottato tecnologie innovative e Digitali per massimizzare l'efficacia e la diffusione di contenuti culturali''. Con queste motivazioni, la giuria del Premio Cultura + Impresa 2019-2020 ha assegnato la menzione speciale Digital Innovation in Arts a Q8 per la 'guida multimediale del Museo del Tesoro di San Gennaro' a Napoli presentata a fine novembre 2019. L'assegnazione dei riconoscimenti della VII edizione si terrà il 20 luglio online, attraverso un webinar e, come ogni anno, verranno premiati i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership nella Cultura, Produzioni culturali d'Impresa, e di attivazione dell'Art Bonus, in Italia. Grazie all'App che accompagna il visitatore con le immagini e con la voce ... Leggi su liberoquotidiano

