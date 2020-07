A Catania il Teatro riparte con Vetrano e Randisi: "Il nostro Nino Martoglio, sospeso tra la vita e il sogno" (Di giovedì 16 luglio 2020) di Giuseppe Cassarà Il loro spettacolo, 'Lu Cori non 'nvecchia', avrebbe dovuto chiudere la stagione teatrale del Teatro Stabile di Catania. Inaugurerà invece quella estiva, in un anno drammatico per ... Leggi su globalist

innovatrombone : El trombonista Vincenzo Paratore nuevo colaborador de Innovatrombone. Orquesta del Teatro Massimo Vincenzo Bellini… - StorieEnogastro : Teatro Greco-Romano e Odèon, millenario complesso nel cuore di Catania ? - ultimonastro : ?? È partito #MezzogiornoDiFuoco ?? e noi vogliamo ringraziare Laura Sicignano, Direttrice del Teatro Stabile di Cata… - alescarazzato : #14juillet ricordo lo spettacolo Café Procope al Teatro Elfo Puccini diversi anni fa con @Claudio_Bisio, Antonio Ca… - RAB17456750 : Tre giorni di eventi all'insegna della Sicilia virtuosa sui rifiuti. L'evento è in programma dal 16 al 18 luglio pr… -