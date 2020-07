2 punti nelle ultime tre gare e una difesa irriconoscibile: dov’è finita la vera Juve? (Di giovedì 16 luglio 2020) Quattro gol in meno di mezz'ora contro il Milan, altri due incassati dall'Atalanta ed ora tre dal Sassuolo con uno Szczesny sugli scudi. Sono questi i preoccupanti numeri difensivi della Juventus nelle ultime tre partite di campionato che hanno certificato il difficile e delicato momento per la squadra di Sarri: il margine sulle dirette concorrenti in chiave Scudetto è ancora ampio ma è chiaro che nei bianconeri si è evidentemente inceppato qualcosa. Daniele Rugani Il reparto arretrato della... Leggi su 90min

ItaliaViva : RT @Ettore_Rosato: In Aula ci occupiamo dei nostri militari impegnati nelle missioni all’estero, per assicurare stabilità e pace in contest… - marco_sporte : La cosa incredibile è che giochiamo così da settembre, senza un barlume di nulla, ora anche con poche gambe e fiato… - Ettore_Rosato : In Aula ci occupiamo dei nostri militari impegnati nelle missioni all’estero, per assicurare stabilità e pace in co… - stanka67 : Si può dire che votando no al #MES il @pdnetwork ha perso ogni credibilità? Pare che @nzingaretti punti a perdere l… - ilcasoumanoTW : @Marcello742 Assolutamente. C’è molto anche di lui nelle precedenti prestazioni opache. Quando hai uno che in porta… -

Ultime Notizie dalla rete : punti nelle Graduatorie di istituto, titoli artistici: ripristinato il punteggio max 66. Abrogata discrezionalità Commissione valutazione Orizzonte Scuola Le ricariche Rabona Mobile disponibili nei punti “LIS”

Nuovo accordo con Lottomatica Italia Servizi Spa “PUNTOLIS” per la rivendita delle ricariche Rabona Mobile nelle tabaccherie PUNTOLIS ... nazionale anche attraverso gli oltre 50Mila punti vendita ...

Accordo Governo-Benetton su Autostrade: 8 punti

Dopo il crollo del Ponte di Genova di due anni fa, il M5S aveva detto: revoca ad Autostrade per l’Italia. Guerra aperta contro i Benetton, che hanno in mano Atlantia, azienda che controlla Aspi. Adess ...

Nuovo accordo con Lottomatica Italia Servizi Spa “PUNTOLIS” per la rivendita delle ricariche Rabona Mobile nelle tabaccherie PUNTOLIS ... nazionale anche attraverso gli oltre 50Mila punti vendita ...Dopo il crollo del Ponte di Genova di due anni fa, il M5S aveva detto: revoca ad Autostrade per l’Italia. Guerra aperta contro i Benetton, che hanno in mano Atlantia, azienda che controlla Aspi. Adess ...