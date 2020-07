16 luglio 1950, il Maracanazo: l’Uruguay soffia il Mondiale al Brasile (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 16 luglio 1950 tutto il Brasile attende la vittoria del Mondiale. A Rio de Janeiro, tuttavia, si consuma il Maracanazo: carioca in vantaggio, poi Schiaffino e Ghiggia rimontano e il titolo va all’Uruguay. C’è una parola in Brasile che è nata su un campo da calcio ma che nell’uso quotidiano collettivo esprime un disastro più o meno grave in qualunque ambito. La parola in questione è Maracanazo, coniata nel 1950 dopo la conclusione del Mondiale di calcio organizzato proprio dal Paese sudamericano. Gli antefatti Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Europa è in ginocchio e così la Fifa assegna il Mondiale del 1950 ... Leggi su newsmondo

UnioneSarda : #AccaddeOggi: #16luglio 1950, l'incredibile sfida tra #Brasile e #Uruguay - germanshepard8 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 16 luglio 1950 A Rio de Janeiro l'Uruguay batte contro ogni pronostico 2-1 il Brasile, in quello che verrà… - giuseppenotarn1 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 16 luglio 1950 A Rio de Janeiro l'Uruguay batte contro ogni pronostico 2-1 il Brasile, in quello che verrà… - marinapiva67 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 16 luglio 1950 A Rio de Janeiro l'Uruguay batte contro ogni pronostico 2-1 il Brasile, in quello che verrà… - SerFiss : #ricordiamodomani 16 luglio 1950 A Rio de Janeiro l'Uruguay batte contro ogni pronostico 2-1 il Brasile, in quello… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1950 #AccaddeOggi: 16 luglio 1950, l'incredibile sfida tra Brasile e Uruguay L'Unione Sarda L’almanacco del Giunco: il 16 luglio è aperto il traforo del Monte Bianco e parte l’Apollo 11

GROSSETO – Giovedì 16 luglio, beata vergine Maria del Carmelo, il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.51. Accadeva oggi: 622 – Inizio del calendario islamico, in connessione all’Egira effettuata d ...

70 anni fa il Maracanazo

Sedici luglio 1950: vietato nominare questa data se ci si trova in Brasile. Quel giorno di 70 anni fa fu una tragedia popolare: era il Maracanazo, l'incredibile sconfitta della Selacao nella partita..

GROSSETO – Giovedì 16 luglio, beata vergine Maria del Carmelo, il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.51. Accadeva oggi: 622 – Inizio del calendario islamico, in connessione all’Egira effettuata d ...Sedici luglio 1950: vietato nominare questa data se ci si trova in Brasile. Quel giorno di 70 anni fa fu una tragedia popolare: era il Maracanazo, l'incredibile sconfitta della Selacao nella partita..