007 russi a caccia del vaccino Covid (Di giovedì 16 luglio 2020) Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada accusano la russia: sta cercando di hackerare le informazioni sul vaccino contro il Coronavirus. I tre Paesi hanno fatto sapere un gruppo - conosciuto come Cozy Bear - presumibilmente vicino all’intelligence di Mosca sta attaccando gli istituti di ricerca che stanno lavorando al vaccino.Sembra un tentativo di carpire le informazioni utili per portare a termine il vaccino, piuttosto che interrompere la ricerca. L’annuncio è stato fatto dal National Cybersecurity Centre britannico, in coordinamento con con le autorità degli Stati Uniti e del Canada.Non è chiaro se gli hacker sono riusciti nel loro obiettivo, se alcune informazioni sono state effettivamente sottratte. Il National Cypersecurity Center afferma che i dati non sarebbero compromessi.Cosy Bear ... Leggi su huffingtonpost

