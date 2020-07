Zidane sbotta: «Bale lascia il Real? Sempre la stessa domanda…» – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Zinedine Zidane non ha retto all’ennesima domanda su Gareth Bale e ha sbottato in conferenza stampa Zinedine Zidane ha sbottato in conferenza stampa all’ennesima domanda di Gareth Bale. Le sue parole. «Bale lascia il Real? Mamma mia, Sempre le solite domande. Cosa dovrei rispondere? Pensiamo solo alla prossima partita, Bale pure. Fa parte della nostra squadra, vuoi creare una polemica ma non ci riuscirai. Mi fai Sempre la solita domanda, puoi chiedere quello che vuoi, è un tuo diritto. Ma non riuscirai nel tuo intento, siamo un gruppo unito». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomnews : Real Madrid Zidane sbotta: “Sono stanco di ripetere sempre le stesse cose!” - #Madrid #Zidane #sbotta: #“Sono - ItaSportPress : Real Madrid, Zidane sbotta: 'Sono stanco di ripetere sempre le stesse cose!' - -