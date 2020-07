Zangrillo contro lo stato di emergenza: «E’ un mese che non si muore più di covid-19. Basta panico!» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alberto Zangrillo, primario di medicina del San Raffaele di Milano, in un’intervista a Il Tempo ribadisce la sua idea di una situazione ‘normalizzata’ negli ospedali e mette in guardia, dal suo punto di vista, contro gli eccessi. In questi giorni non si fa altro che parlare della possibilità di estendere lo stato di emergenza fino alla fine del 2020. Il primario di medicina la considera una misura eccessiva. «È un mese che in Lombardia non si muore più di covid, l’emergenza è finita da 2 mesi», commenta Zangrillo. Una tesi forte, ma allo stesso tempo accompagnata da numeri a suo favore. «Evitiamo di portare al panico e alla morte sociale», ... Leggi su urbanpost

