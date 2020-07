Zaky: Di Maio,Italia preoccupata, auspichiamo rilascio (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - "Sul caso di Patrick Zaky il governo manifesta grande preoccupazione, soprattutto a seguito della decisione da parte della autorità egiziane di rinnovare nuovamente la ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Sul caso di Patrick Zaky il governo manifesta grande preoccupazione ... Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Question time alla Camera. "Continueremo ad ...

Di Maio: "Hong Kong, legge sulla sicurezza ci preoccupa. Zaky, nostro ambasciatore molto attivo"

E sulla vicenda di Patrick Zaki, Di Maio ha dichiarato che l'Italia continua a mantenere alta l'attenzione Patrick Zaky scrive dal carcere alla famiglia: "Sto bene, mi mancate" Morto per Covid un ...

