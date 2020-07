Zaki, Di Maio: “Preoccupati per il rinnovo della detenzione, per l’Italia è caso prioritario. Chiesto il rilascio per motivi umanitari e di salute” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Il rinnovo della carcerazione preventiva per Patrick Zaky di altri 45 giorni? Il governo manifesta grande preoccupazione, stiamo continuando a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda”. A sottolinearlo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del Question time alla Camera, in merito al caso dello studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aereporto del Cairo con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook. “Continueremo ad attribuire forte priorità al caso, soprattutto con riferimento alle sue condizioni detentive e all’esigenza di assicurare un iter processuale rapido, in vista di un auspicabile rilascio”, ha aggiunto il titolare ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Chiesto ad Egitto rilascio Zaki per motivi di salute' - Bianchennero : RT @Adnkronos: #Zaki, #DiMaio: 'Grande preoccupazione per altri 45 giorni detenzione' - Adnkronos : #Zaki, #DiMaio: 'Grande preoccupazione per altri 45 giorni detenzione' - TeodoroMiano : RT @catlatorre: Il Tribunale egiziano ha di nuovo prorogato il carcere per Patrick Zaki, stavolta per 45 giorni. Una VERGOGNA che grida ven… - LUCIANALOBUE : RT @catlatorre: Il Tribunale egiziano ha di nuovo prorogato il carcere per Patrick Zaki, stavolta per 45 giorni. Una VERGOGNA che grida ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Maio Zaki, Di Maio: "Grande preoccupazione per altri 45 giorni detenzione" Adnkronos Egitto-Italia: Di Maio, “molto preoccupati da proroga carcerazione preventiva” per Zaki

Roma, 15 lug 16:32 - (Agenzia Nova) - L’Italia è “molto preoccupata” dalla decisione delle autorità dell’Egitto di prorogare per altri 45 giorni la carcerazione preventiva per Patrick Zaki, il ricerca ...

Di Maio: "Hong Kong, legge sulla sicurezza ci preoccupa. Zaki, nostro ambasciatore molto attivo"

Di Maio ha aggiunto che "con gli altri Paesi dell'Ue seguiamo ... molto più efficace di qualunque azione adottata da singoli Paesi". Grande preoccupazione per Zaki, monitoriamo con ambasciatore "Sul ...

Roma, 15 lug 16:32 - (Agenzia Nova) - L’Italia è “molto preoccupata” dalla decisione delle autorità dell’Egitto di prorogare per altri 45 giorni la carcerazione preventiva per Patrick Zaki, il ricerca ...Di Maio ha aggiunto che "con gli altri Paesi dell'Ue seguiamo ... molto più efficace di qualunque azione adottata da singoli Paesi". Grande preoccupazione per Zaki, monitoriamo con ambasciatore "Sul ...