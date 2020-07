Yari escluso dai Carrisi ? La foto della sua famiglia crea clamore (Di mercoledì 15 luglio 2020) La bufera in casa Carrisi continua senza sosta, Yari sembrerebbe sentirsi escluso dal nucleo famiglia. A quanto pare le cose a Cellino San Marco le cose non starebbero andando per il verso giusto, e Albano potrebbe aver preso le distanze dal figlio Yari? In queste settimane Albano Carrisi è stato concentrato sull’avvio della carriera della … L'articolo Yari escluso dai Carrisi ? La foto della sua famiglia crea clamore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

