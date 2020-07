Wta Palermo 2020, Palma: “La Halep si è convinta da sola. Wild card alle italiane più forti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Non ci aspettavamo una simile partecipazione, con un tabellone che parte con la numero 2. Ma non è ancora finita, perché il 31 luglio è lontano, vediamo cosa succede. La Halep? Si è convinta da sola a partecipare, per il desiderio di giocare. Palermo è una città sicura, l’Italia e la Sicilia sono posti sicuri, quindi si è convinta e ne siamo felici”. Queste le parole di Oliviero Palma, direttore del Wta di Palermo, che prenderà il via il primo agosto prossimo. “Vogliamo dedicare questa ripartenza a coloro che hanno sacrificato la loro vita per tutti noi, quindi medici e infermieri – ha aggiunto Palma -. E’ il primo torneo post-covid, quindi è giusto dare ... Leggi su sportface

