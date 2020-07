Vittorio Sgarbi, perché dobbiamo ringraziarlo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vittorio Sgarbi è tornato a parlare della sua espulsione dalla Camera dei Deputati il 25 giugno nella trasmissione “In onda”, pronunciando parole che ci devono far riflettere. Risentiamo cosa ha detto: “Io sono sempre stato popolare, ma adesso tutti i ragazzi e tutti i bambini sono felici di avere finalmente un ribelle”. Non c’è motivo di pensare che non sia così e forse si può anche spiegare perché: Vittorio Sgarbi fa in tv uno sporco lavoro che gli altri si rifiutano di fare, quello del cattivo. Tengo a precisare che qui stiamo parlando di televisione e non di politica, perché quello che è successo è stato spettacolo per le tv, l’unico modo che ha oggi il Parlamento per essere notato, diventare un set televisivo. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Vittorio Sgarbi, perché dobbiamo ringraziarlo) Playhitmusic - - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: VITTORIO #SGARBI 'Come può non fare simpatia?' [LEGGI] - ilfattoblog : VITTORIO #SGARBI 'Come può non fare simpatia?' [LEGGI] - __SAMU_ITALIA__ : RT @ferdinantripodi: Immenso Vittorio Sgarbi @VittorioSgarbi l'unico a fermarsi fuori dal Parlamento e parlare con cittadini che stavano pr… - Nostrad63384755 : RT @RobertoTerenzi1: @Nostrad63384755 Però come spesso sta accadendo da qualche mese a questa parte le opposizioni tacciono, in un momento… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi, perché dobbiamo ringraziarlo Il Fatto Quotidiano Vittorio Sgarbi, perché dobbiamo ringraziarlo

Solo lui, Vittorio Sgarbi. Qualche anno fa c’era anche Luca Barbareschi, ma è sparito. Ottimo cattivo è stato anche Alessandro Sallusti, ma da quando non è più fidanzato con Daniela Santanché ha perso ...

Morgan e Vittorio Sgarbi insieme per una lezione-concerto sui Velvet Underground

Schoenberg e la Vienna delle avanguardie – e Vittorio Sgarbi. Nella fascia notturna della programmazione, invece, andranno in scena lezioni-concerto e monologhi teatrali: Mogol racconterà la canzone ...

Solo lui, Vittorio Sgarbi. Qualche anno fa c’era anche Luca Barbareschi, ma è sparito. Ottimo cattivo è stato anche Alessandro Sallusti, ma da quando non è più fidanzato con Daniela Santanché ha perso ...Schoenberg e la Vienna delle avanguardie – e Vittorio Sgarbi. Nella fascia notturna della programmazione, invece, andranno in scena lezioni-concerto e monologhi teatrali: Mogol racconterà la canzone ...