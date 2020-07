Vitamina D, ecco come farne il pieno senza sforzi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fa bene alle ossa, fa bene al metabolismo, fa bene anche al sistema immunitario. La Vitamina D è un preziosissimo alleato del nostro benessere e l'estate è in assoluto la stagione migliore per farne una bella scorta. Già, ma come? Chi risponde è la piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche MioDottore, attraverso la testimonianza della dottoressa specializzata in endocrinologia Rossella Tozzi: «Recenti evidenze hanno dimostrato che buoni livelli di Vitamina D nei bambini si associano a un migliore stato nutrizionale e miglior risposta immunitaria, mentre negli adulti concorrono a determinare la salute del tessuto muscolare e dello stato metabolico, prevenendo anche l’insorgenza di infezioni respiratorie acute». L'importanza del sole Un ruolo ... Leggi su gqitalia

