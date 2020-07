Virus, il caso pakistani: in Italia possono ancora entrare ma è boom di contagiati (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Pakistan sta sempre peggio ma prova a nasconderlo. Oggi il Paese asiatico è il secondo per numero di casi di Covid19 registrati nell?area (256mila) e, davanti all?Italia,... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio: altri 13 morti, vicini a quota 35000 vittime

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri (+48), di cui 63 registrati in Lombardia (circa il 40 per cento). Le vittime sono invece 13, in c ...

CORONAVIRUS / TRE NUOVI CASI IN ABRUZZO NELLE ULTIME 24 ORE

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3331 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprof ...

