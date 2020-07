Virus, bambina positiva al centro estivo di Reggio Emilia: isolati tutti i partecipanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un altro nel mirino. Una bambina in età scolare che frequenta un campo estivo ' 6-10 anni ' nella Bassa Reggiana, è risultata positiva al . La piccola è stata sottoposta al tampone dopo che il padre ... Leggi su leggo

call_the_kernel : RT @dukana2: #ReggioEmilia, bambina positiva al #Covid19: chiuso centro estivo. In isolamento operatori e compagni...#TornateLiberi con #Za… - dukana2 : #ReggioEmilia, bambina positiva al #Covid19: chiuso centro estivo. In isolamento operatori e compagni...… - clikservernet : Reggio Emilia, bambina positiva al virus: chiuso centro estivo. In isolamento operatori e compagni - Noovyis : (Reggio Emilia, bambina positiva al virus: chiuso centro estivo. In isolamento operatori e compagni) Playhitmusic - - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Virus, bambina positiva al centro estivo di Reggio Emilia: isolati tutti i partecipanti -