Viola Davis regina delle guerriere africane nel film The Woman King

Fresca del successo di 'The Old Guard', il film attualmente più visto su Netflix, la regista Gina Prince-Bythewood ha agguantato un nuovo lavoro: si intitola 'The Woman King' , ha per protagonista la ...

Gina Prince-Bythewood dirigerà Viola Davis in «The Woman King». Il film epico vedrà l’attrice premio Oscar come Miglior Non Protagonista per Barriere (2016) diretto da Denzel Washington, calarsi nei ...

Viola Davis sostiene i giovani attori di colore: “Non ci sono abbastanza opportunità”

Viola Davis, prima donna di colore in assoluto a vincere un Emmy e premio Oscar nel 2017 come miglior attrice non protagonista in “Barriere” (Fences), sta usando oggi la sua società di produzione per ...

