Vinòforum 2020 riapre a Roma la stagione del vino italiano: parola d’ordine “sicurezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Andrà in scena a Roma, da venerdì 11 a domenica 20 settembre 2020, la 17^ edizione di Vinòforum – Lo Spazio del Gusto. Si tratterà del primo grande evento, dedicato al comparto enogastronomico, ad andare in scena dopo gli annullamenti forzati causato della pandemia. La location scelta è la stessa dello scorso anno, ovvero gli splendidi spazi verdi del Parco Tor di Quinto di Roma, ma con un perimetro ancora più vasto. Ben 13 mila metri quadri, andando quindi incontro alle esigenze anti Coronavirus. “La voglia di ripresa è forte – spiega Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum – e ci auguriamo che Vinòforum 2020 rappresenti il primo importante passo di un Rinascimento del Made in Italy enogastronomico. Business, formazione ed ... Leggi su winemag

