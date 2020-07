Vietri in scena: domani protagonista la musica classica con il Quintetto Martucci (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzo appuntamento con “Vietri in scena“, la rassegna di spettacoli che si tiene ogni anno a Vietri sul Mare. La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Giovanni De Simone e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo, diretta artisticamente dal maestro Luigi Avallone e presentata da Nunzia Schiavone, è stata realizzata in compartecipazione con il Conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci”, una collaborazione che va avanti da oltre quarant’anni. Il concerto vedrà esibirsi sul palco della splendida Villa comunale, a picco sul mare, giovedì 16 luglio alle ore 21,00, il Quintetto Martucci, composto da Gaetano Falzarano – clarinetto;Tommaso ... Leggi su anteprima24

lastoriasiamono : Vietri sul Mare e in Scena, di Giorgio Mancinelli [ Saggio, Musica ] :: - informazionecs : Vietri in Scena: il duo Buzzurro-Milici in concerto alla Villa comunale - Quasimezzogiorn : “#Vietriinscena”, domani il #concerto del duo #Buzzurro-#Milici - Kappaellenet : Al via la quinta edizione di “Vietri in scena” - sevensalerno : Vietri in Scena: il secondo appuntamento è con il duo di musicisti siciliani Buzzurro e Milici -

Ultime Notizie dalla rete : Vietri scena Vietri in Scena: concerti gratuiti nella Villa comunale di Vietri sul Mare Napoli da Vivere Vietri in Scena: il duo Buzzurro-Milici in concerto alla Villa comunale

Vietri in Scena: lo straordinario duo Buzzurro-Milici in concerto alla Villa comunale martedì 14 luglio, h. 21,00. Ingresso gratuito. Sarà il duo di musicisti siciliani, formato da Francesco Buzzurro ...

Vietri in Scena: lo straordinario duo Buzzurro-Milici in concerto

00 della seconda serata di concerti in programma per la quinta edizione della rassegna “Vietri in scena”, organizzata insieme al Conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci”.

Vietri in Scena: lo straordinario duo Buzzurro-Milici in concerto alla Villa comunale martedì 14 luglio, h. 21,00. Ingresso gratuito. Sarà il duo di musicisti siciliani, formato da Francesco Buzzurro ...00 della seconda serata di concerti in programma per la quinta edizione della rassegna “Vietri in scena”, organizzata insieme al Conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci”.