Videogiochi e molestie: nasce la linea diretta che offre supporto emotivo a chi lavora nell'industria videoludica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Numerosi membri di spicco della comunità dei Videogiochi si sono riuniti per organizzare una nuova hotline testuale volta a fornire supporto emotivo a chi lavora nel settore, in particolare coloro che si sentono isolati o che hanno subito abusi e molestie. Games and Online Harassment Hotline è stata annunciata durante il panel di Games for Change e verrà lanciata il 3 agosto, anche se la sua nascita è antecedente alla diffusione del movimento #MeToo nell'industria videoludica.Come per la maggior parte delle industrie, il sessismo è da tempo penetrato anche nelle convention e negli studi di sviluppo, obbligando molte vittime spaventate a tacere degli abusi subiti. L'esplosione in questo periodo delle ... Leggi su eurogamer

