VIDEO | Regionali Campania, Ciarambino: “Emergenza Covid ha resuscitato De Luca” (Di mercoledì 15 luglio 2020) NAPOLI – “Io sono al lavoro con umilta’ e con spirito di servizio perche’ dobbiamo raggiungere piu’ persone possibile e raccontare il nostro progetto per la Campania: questo e’ l’atteggiamento con cui affronto la campagna elettorale”. Lo ha detto Valeria Ciarambino, candidata presidente alla Regione Campania per il M5s, in una intervista alla Dire. “L’emergenza Covid – aggiunge – ci ha insegnato che gli scenari politici possono cambiare in poche settimane. De Luca a febbraio era praticamente gia’ in pensione, sia per il gradimento dei cittadini che del suo partito, e il Covid lo ha resuscitato. Noi dobbiamo lavorare a testa bassa, puntare al miglior risultato possibile e io punto a governare questa Regione perche’ ha bisogno di noi. Io – conclude Ciarambino – voglio governare la Campania. Un voto piu’ degli altri per governarla”.CIARAMBINO: “ENDORSEMENT DA GRILLO? MI PIACEREBBE” Leggi su dire

