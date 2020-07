VIDEO | Proteste e arresti in Bielorussia, anche giornalisti fermati in diretta tv (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – Giornalisti aggrediti in diretta tv, ammanettati e fatti inginocchiare; arresti e violenze, manifestanti caricati e picchiati dai poliziotti in un parco pubblico, con circa 150 provvedimenti di fermo: questo, secondo Caterina Zuzuk, portavoce dell’Associazione bielorussi in Italia, il bilancio dei cortei di ieri sera a Minsk e nella città di Gomel. Leggi su dire

Corriere : A Belgrado proteste per la gestione della pandemia, guerriglia urbana davanti al Parlamento - TgrRai : #Migranti risultati positivi al #coronavirus sbarcati a #RoccellaJonica: polemica sul trasferimento prima dei risul… - Agenzia_Dire : Arresti e violenze della Polizia in #Bielorussia durante i cortei a Minsk e Gomel. Fermati in diretta tv anche 7 gi… - desfra2009 : RT @PolScorr: #Minsk, proteste per i candidati estromessi dalle elezioni #Lukashenko ha ordinato repressione dura: luci spente in città, i… - blissenoby : RT @PolScorr: Proteste a #Minsk Il despota #Lukashenko per vincere le elezioni va sul sicuro, arrestando o vietando la candidatura a tutti… -

VIDEO | Proteste e arresti in Bielorussia, anche giornalisti fermati in diretta tv - DIRE.it Dire

