VIDEO | Lo psicologo: “Dopo il lockdown da litigi genitori-figli al silenzio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – “Situazioni burrascose e litigi forti hanno sempre animato la vita di genitori e figli. Quest’anno, però, in seguito alla convivenza forzata dovuta alla pandemia Covid-19, abbiamo assistito a un incremento di attriti tra genitori e figli, ma anche di litigi tra gli stessi genitori. La situazione oggi è quindi molto complicata, ma ad alterarla ancora di più è la silenziosità. Non c’è più neanche lo strillo, l’urlo, la rabbia e l’esplosione di litigio, perché si è creata una frattura, un’indifferenza“. A dirlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), analizzando cause ed effetti del fenomeno. Leggi su dire

