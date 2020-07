Victoria di Svezia e la festa (low-profile) per i 43 anni: le nuove foto con la famiglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Compleanno sottotono per Victoria di Svezia. La principessa ereditaria ha compiuto 43 anni il 14 luglio, ma ha dovuto rinunciare al classico incontro con il popolo nei giardini di Solliden Palace, dove la royal family, di solito, si riunisce per l’occasione. Una tradizione inaugurata nel 1979, quando Victoria aveva due anni, e che quest’anno non ha avuto luogo per via dell’emergenza Coronavirus. View this post on Instagram Leggi su vanityfair

Victoria di Svezia compie 43 anni. L’erede al trono del Paese nordico sembra non curarsi dell’emergenza Covid-19 che ancora affligge la Svezia. E festeggia il compleanno… in modo decisamente originale ...

