Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 17:15 (Di mercoledì 15 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SU VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASALE ROSA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma SULMONA IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE RALLENTATO PE RUN GUASTO ALLA LINE TRA ROVIANO E CASTEL MADAMA. RITARDI FINO A 85 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS TRA MANDELA E CARSOLI. SPOSTIAMOCI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE CHIUSA NEI DUE SENSI PER FRANA VIA DEI CAPPUCCINI, TRA VIA MIRALAGO E VIALE PIO XI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. INFINE, PER QUANTO ... Leggi su romadailynews

