Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 15 | 30

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIRENZE, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AL KM 510 TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DI FIRENZE A POMEZIA SU VIA DEI CASTELLI RomaNI TROVIAMO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTINA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ATTIVI FINO AL 31 LUGLIO MENTRE SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI SAN CESAREO SPOSTIAMOCI IN PROVINCIA DI LATINA A SABAUDIA CHIUSA LA MIGLIARA47 BRACCIO APPIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO

