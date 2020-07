Via libera al concordato per NBI, 78% voti favorevoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Con il 78,12% di voti favorevoli espressi dai creditori, la bolognese NBI Spa (100% Gruppo Astaldi) – specializzata in impiantistica industriale e civile e nelle manutenzioni di grandi impianti tecnologici – ha superato la maggioranza richiesta per l'approvazione del suo piano concordatario in continuità aziendale.Presieduta dal giudice delegato, Fabio De Paolo, dinanzi ai commissari giudiziali, Francesco Macario e Carlo Ravazzin, l'adunanza dei creditori di NBI si è tenuta in via telematica il 24 giugno scorso. In quella seduca e nei successivi 20 giorni (entro il 14 luglio) sono pervenuti voti favorevoli corrispondenti al 78,12% dell'importo complessivo dei crediti ammessi al voto. A valle del voto favorevole ottenuto dai creditori, verrà poi fissata dal ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Calcetto e sport di contatto: entro un paio di giorni via libera in Piemonte TiroLiberoWeb Ora è ufficiale, si va al voto il 20 e 21 settembre

Dopo le intenzioni annunciate, ora arriva anche l’atto ufficiale: il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte, nella riunione terminata all’alba di oggi ha dato il via libera all’Election D ...

Negli Usa ora il sistema di riscaldamento del tabacco Iqos può essere venduto come "a ridotta esposizione"

In pieno luglio, oltreoceano, è arrivato dalla Food and Drug Administration (Fda) il via libera alla compravendita del primo sistema di riscaldamento del tabacco combinato con l’indicazione di “prodot ...

