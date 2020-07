Vettel-Hamilton, destini incrociati: il tedesco firma con la Racing Point ma punta la Mercedes (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’anno sabbatico sembra essere definitivamente scongiurato, Sebastian Vettel pare abbia trovato una nuova squadra per il 2021, un approdo sicuro che gli garantirà la permanenza nel circus. Quinn RooneySi tratta della Racing Point, che l’anno prossimo diventerà Aston Martin, unica scuderia interessatasi veramente al tedesco dopo i rifiuti di Mercedes e Red Bull. Una trattativa che va avanti dai primi giorni di giugno ma trapelata solo lo scorso week-end, quando è diventata chiara a tutti la volontà di Lawrence Stroll di sacrificare Sergio Perez per far spazio a Vettel. Nonostante il contratto pluriennale che lega il messicano alla scuderia, esiste una clausola esercitabile entro il 30 luglio che permette alla Racing ... Leggi su sportfair

albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: ?? Nuovo Podcast! 'Pit Talk - F1 - Binotto in bilico' su @Spreaker #automobilismo #f1 #ferrari #formula1 #hamilton #lec… - DANIELEALO14 : Hamilton Mercedes Vettel Aston Martin Verstappen Redbull Alonso Renault Lecler… - red_phoenix05 : Pensate se: Bottas quest'anno vince il campionato e si ritira, Perez va in mercedes insieme ad Hamilton e Vettel in Aston Martin - FormulaHumor : @antorendina Certo che cambia. Esempio stupido: dici una cosa 'cattiva' su Vettel, su un politico, su Hamilton, su… - DaleGreenwood88 : Italy Results: 1. Hamilton (@jocko1719) 2. Leclerc (@ggmartin1235)(FL) 3. Vettel (@bobbertYates) 4. Bottas (… -