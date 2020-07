Vettel Aston Martin, accordo vicino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vettel-Aston Martin sembra ormai una trattativa in via di definizione. Il tedesco, secondo fonti autorevoli come la “Bild”, firmerà un contratto biennale con la scuderia di Lawrence Stroll, che ricordiamo correrà per l’ultimo anno con la denominazione Racing Point. L’ufficialità potrebbe addirittura arrivare nel weekend del GP di Silverstone. Il nodo principale sarebbe rappresentato dal contratto di Sergio Perez, sulla carta valido sino al 2022, ma sempre secondo la Bild, svincolabile tramite clausola di indennizzo entro il 31 luglio. Per il tedesco decisiva sarebbe stata la clamorosa competitività RB20, largamente ispirata alla Mercedes W10 del 2019 che tanto ha fatto discutere il paddock, tanto da avviare reclami di scuderie come Renault. Il futuro team ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportF1 : Vettel verso la futura Aston Martin dal 2021: l'indiscrezione di Formula 1 della Bild #SkyMotori #Formula1 #F1 - Daniel_MoonX : Mano Aston martin com Vettel e Stroll kkkkkkk essa eu quero ver - Weltschmerz_xx : RT @sabbatini: C’è Mercedes dietro il possibile accordo AstonMartin/RP e Vettel. Daimler è azionista e fornitore AM (gli dà i V8 AMG per le… - VincenzoOrab96 : ESPN México riferisce che nelle scorse settimane l'agente di Sergio Perez è stato in contatto con Haas e Alfa Romeo… - MirkoPmStark : RT @sabbatini: C’è Mercedes dietro il possibile accordo AstonMartin/RP e Vettel. Daimler è azionista e fornitore AM (gli dà i V8 AMG per le… -