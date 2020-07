Verona, auto investe ciclista: le condizioni sono gravi (Di mercoledì 15 luglio 2020) auto investe ciclista: è successo ieri sera a San Giovani Lupatoto, in provincia di Verona. sono gravi le condizioni dell’uomo auto investe ciclista, un uomo di quarantacinque anni. È successo nella serata di martedì, alle 22,00 circa, a San Giovani Lupatoto, comune di circa venticinquemila abitanti in provincia di Verona. Lanciato l’allarme dopo l’impatto, sul posto sono arrivati subiti i medici del 118 che hanno trasportato il ciclista in codice rosso all’ospedale Borgo Trento. Le sue condizioni purtroppo non sono buone. Sul luogo dell’incidente, via Garofoli, ... Leggi su bloglive

Un ciclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto a San Giovanni Lupatoto nella tarda serata di martedì. Erano circa le ore 22 quando un'auto ed una biciclett ...

fiamme in A4 a Soave

Martedì sera, prima delle 20:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in A4, tra i caselli di Montebello e Soave, in direzione Milano per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. L’auto ...

