Veltroni ha scritto a Rizzoli, ma non ha ben chiaro cos’è successo al regolamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) La pioggia di rigori che si è abbattuta sulla Serie A, diciamocelo apertamente, non piace a nessuno. Così come non entusiasma il doversi muovere in continuazione nelle zone grigie del regolamento, specialmente in relazione al fallo di mani. Ma anche in uno scenario in cui si fa fatica a riconoscere il calcio – il nostro calcio – non sembrano immediatamente comprensibili alcuni passaggi della lettera di Walter Veltroni, indirizzata al designatore Nicola Rizzoli, pubblicata oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Già la scelta dell’intestatario è piuttosto discutibile. Rizzoli sceglie gli arbitri per le partite di campionato e Coppa Italia, non cambia le regole del pallone. Al massimo si poteva rivolgere all’IFAB che è l’ente che periodicamente si ... Leggi su ilnapolista

Caro Nicola Rizzoli, le scrivo in ragione di un’autentica e sincera stima per lei, per il suo lavoro di arbitro e ora di designatore. Le scrivo da sostenitore di quella che si è soliti chiamare, con u ...

