Vasto incendio in azienda rifiuti ad Avezzano: pericolosa nube ha avvolto la città [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Saranno necessari diversi giorni per spegnere il Vasto incendio divampato intorno a mezzanotte nella zona industriale di Avezzano (L’Aquila), nel piazzale di un centro di riciclo di rifiuti, di grandi dimensioni, in via Newton: le fiamme hanno avvolto e buttato giù i capannoni della società Cassinelli, danneggiando anche le strutture dell’azienda Italsav ex Kidco, oltre ad altri depositi. Sul posto stanno ancora operando una ventina di vigili del fuoco: una nube di fumo denso ha intanto invaso la città. In azione anche diversi escavatori. Non è ancora nota l’origine del rogo: sono in corso le indagini. Secondo fonti interne ai Vigili del fuoco, le fiamme sono attive in diversi focolai anche se sono sotto controllo. Sul ... Leggi su meteoweb.eu

