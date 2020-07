Vasco Rossi, grave lutto: “Nessuno muore mai completamente” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Filiberto Degani, patron della discoteca Snoopy di Modena e primo manager di Vasco Rossi, è morto a 79 anni. Il rocker gli ha dedicato un ricordo speciale sui social. Se n’è andato a 79 anni Filiberto Degani, storico patron della discoteca Snoopy di Modena, tra i primi a credere nel talento di Vasco Rossi, che … L'articolo Vasco Rossi, grave lutto: “Nessuno muore mai completamente” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

