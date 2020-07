Valle-Sarno (Pd): “Il bonus Piemonte penalizza la cultura” (Di mercoledì 15 luglio 2020) I consiglieri regionali del Partito Democratico, Diego Sarno e Daniele Valle,che è anche vicepresidente della Commissione Cultura di Palazzo Lascaris, denunciano i danni che ricadranno, a seguito dell’approvazione del bonus Piemonte e del bonus Cultura, e del suo difficile iter di realizzazione, su un settore già fortemente penalizzato. “Con il provvedimento del bonus Piemonte sono state immesse risorse fresche in tutti i settori, mentre per la cultura è stato necessario recuperarle dal bilancio del settore. Quindi, per finanziare il bonus Cultura che uscirà entro fine mese, si è dovuto tagliare del 5% le partecipate e introdurre un tetto di 120 mila euro ai contributi che ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Valle-Sarno (Pd): “Il bonus Piemonte penalizza la cultura' #Piemonte @DanieleValle3 - PDPiemonte : @DanieleValle3 - @SarnoDiego @GruppoPDPiem : 'RISORSE PER TUTTI, NON PER LA #CULTURA. E I CIRCOLI RESTANO A BOCCA… - PDPiemonte : @SarnoDiego @DanieleValle3 @GruppoPDPiem necessario modificare lo statuto del museo Egizio per sopprimere il limite… - MyliusMylius : RT @Polonapoli: In occasione della Giornata della Memoria al Museo archeologico della Valle del Sarno saranno esposte le epigrafi greco-giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Sarno Museo archeologico Valle del Sarno, Angrisani (M5S): Diventi polo attrattivo turistico culturale AgCult In tanti restano senza Bonus

Molte realtà del Terzo Settore escluse dai contributi erogati dalla Regione. Cavilli burocratici e procedure farraginose tagliano fuori associazioni no profit, bocciofile, società di mutuo soccorso, a ...

Giffoni Film Festival, giovedì 16 iniziano celebrazioni del cinquantennale.

Prenderà il via domani, giovedì 16 luglio alle ore 10.00, dalla Sala Truffaut della Cittadella del Cinema, il lungo percorso di celebrazioni dedicate a #Giffoni50. Una storia fatta di tanti nomi, di p ...

Molte realtà del Terzo Settore escluse dai contributi erogati dalla Regione. Cavilli burocratici e procedure farraginose tagliano fuori associazioni no profit, bocciofile, società di mutuo soccorso, a ...Prenderà il via domani, giovedì 16 luglio alle ore 10.00, dalla Sala Truffaut della Cittadella del Cinema, il lungo percorso di celebrazioni dedicate a #Giffoni50. Una storia fatta di tanti nomi, di p ...